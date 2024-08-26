Експерт оцінив характеристики української ракети-дрону "Паляниця"

За його словами, "Паляниця" має великі крила, що дозволяє дрону-ракеті літати на далекі відстані з аеродинамічною якістю на рівні 20-25 одиниць. Це означає, що дрон має характеристики, близькі до аматорських планерів.

"Нам показали чоловіків, які з якогось контейнера витягнули якийсь циліндр, потім до цього циліндра поставили якусь тележку, причепили до цього циліндра крила, дуже серйозні, дуже великі, не такі крила, які є в крилатих ракетах. Коли я побачив це крило, думаю: о, це полетить далеко. Думаю, що в нього аеродинамічна якість десь на рівні 20-25 одиниць. Це означає, що це майже характеристики планера, аматорського", - заявив він.

Експерт зазначив, що професійні планери мають аеродинамічну якісь на рівні 50 одиниць.

"Тобто він за 1 км втрати висоти без двигуна, він горизонтально летить якщо 50 - то 50 км, якщо 20 - то 20 км. Звичайні крилаті ракети таких характеристик не мають. Це саме дронова така можливість. Якщо цей дрон має такі крила, то він може літати далеко", - заявив він.

Кривопал додав, що судячи з газотурбінного двигуна "Паляниці", то це десь 100 кг тяги.

“Це дає підстави вважати, що дальність польоту буде значною", - зазначив експерт.

За його словами, бойового навантаження української дрон-ракети за розмірами за розмірами становить майже половину ракети "Нептун", яка має довжину 5,5 метрів і діаметр 0,38 метра, тоді як у цьому випадку приблизно 40 см.

"З двигуном і такими крилами дрон зможе досить далеко летіти і нести велике навантаження. Я оцінюю його вантажопідйомність у межах 60-80 кг, але не більше 100 кг. Це досить потужна зброя", - додав Кривопал.

Він додав, що "Паляниця" здатна літати на відстань близько 500 км, з похибкою ±100 км.

"Не завжди літаки будуть встигати взлітати і покидати аеродроми. Я дуже сподіваюсь на ураження прямо на аеродромах", - заявив він.