Эксперт оценил характеристики украинской ракеты-дрона "Паляница"

По его словам, "Паляница" имеет большие крылья, что позволяет дрону-ракете летать на дальние расстояния с аэродинамическим качеством на уровне 20-25 единиц. Это означает, что дрон имеет характеристики, близкие к любительским планерам.

"Нам показали мужчин, которые из какого-то контейнера вытащили какой-то цилиндр, потом к этому цилиндру поставили какую-то тележку, прицепили к этому цилиндру крылья, очень серьезные, очень большие, не такие крылья, которые есть в крылатых ракетах. Когда я увидел это крыло, думаю: о, это полетит далеко. Думаю, что у него аэродинамическое качество где-то на уровне 20-25 единиц. Это означает, что это почти характеристики планера, любительского", - заявил он.

Эксперт отметил, что профессиональные планеры имеют аэродинамическое качество где-то на уровне 50 единиц.

"То есть он за 1 км потери высоты без двигателя, он горизонтально летит если 50 - то 50 км, если 20 - то 20 км. Обычные крылатые ракеты таких характеристик не имеют. Это именно дроновая такая возможность. Если этот дрон имеет такие крылья, то он может летать далеко", - заявил он.

Кривопал добавил, что судя по газотурбинному двигателю "Паляницы", то это где-то 100 кг тяги.

"Это дает основания полагать, что дальность полета будет значительной", - отметил эксперт.

По его словам, боевая нагрузка украинской дрон-ракеты по размерам по размерам составляет почти половину ракеты «Нептун», которая имеет длину 5,5 метров и диаметр 0,38 метра, тогда как в этом случае примерно 40 см.

"С двигателем и такими крыльями дрон сможет достаточно далеко лететь и нести большую нагрузку. Я оцениваю его грузоподъемность в пределах 60-80 кг, но не более 100 кг. Это достаточно мощное оружие", - добавил Кривопал.

Он добавил, что "Паляница" способна летать на расстояние около 500 км, с погрешностью ±100 км.

"Не всегда самолеты будут успевать взлетать и покидать аэродромы. Я очень надеюсь на поражение прямо на аэродромах", - заявил он.