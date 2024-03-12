Експерт оцінив, чим Україна змогла збити російські літаки

"У нас вистачає радарів до С-300, але нам потрібно більше пускових та зенітних ракет до них. Натомість у рамках проекту FrankenSAM до них використовують пускові від Patriot. Можна припустити, що ці "сушки" збивали саме таким гібридним комплексом, оскільки сигнатура локатора Patriot дуже відрізняється від сигнатури локатора С-300. І якщо росіяни бачили сигнатуру від радару С-300, то вони б мали менше побоювань підлітати, бо сам по собі комплекс С-300 до них би не дістав", - припустив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Ліквідація А-50

Якщо ж говорити про операції з ураження А-50, то питань ще більше, оскільки ці літаки були уражені на граничній дальності роботи Patriot. Причому - за умови, що його підвезли прямо під лінію фронту, що вкрай ризиковано. Два джерела видання у Силах оборони кажуть, що по А-50 відпрацювали радянським комплексом С-200, його дальність ураження досягає 300 кілометрів.

Комплекс С-200 - це одна з найкращих розробок 60-х років минулого століття, каже Криволап. І хоча він вважається мобільним комплексом, він далеко таким не є. Скоріше, його можна назвати комплексом, який можна транспортувати.

"Коли його починають кудись везти, це виглядає як цілий караван - близько 13 одиниць різних машин. Плюс, є бетонні блоки, які потрібно підкласти на ту площадку, з якої буде проводитись пуск. І щоб зарядити ракету в пускову, там навіть прокладаються залізнодорожні рейки", - розповідає експерт.

За його словами, час на розгортання такого комплексу - 24 години за радянськими нормативами. Час на згортання буде приблизно таким же, відповідно, він не здатний оперативно покинути місце пуску і сховатись.

"Тому чим збивають ворожу авіацію - зокрема А-50 - залишається для нас таємницею. Можливо, у нас з'явилась якась нова зброя, що заснована на вже відомих, але не застосованих раніше принципах та технологіях", - розмірковує Криволап.

Ліквідація російських Су-34 та Су-35

Нагадаємо, 3 березня президент України Володимир Зеленський заявив, з лютого цього року українські військові знищили 15 російських бойових літаків.

Серед них винищувачі-бомбардувальники Су-34, багатоцільові винищувачі Су-35 та один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Як завив військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт, українські військові збивають літаки у 20 разів швидше, ніж їх виробляють у Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія має близько 100 Су-34 і дещо менше - до 100 Су-35.