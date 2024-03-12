Эксперт оценил, чем Украина смогла сбить российские самолеты

"У нас хватает радаров до С-300, но нам нужно больше пусковых и зенитных ракет к ним. В рамках проекта FrankenSAM к ним используют пусковые от Patriot. Можно предположить, что эти "сушки" сбивали именно таким гибридным комплексом, поскольку сигнатура локатора Patriot очень отличается от сигнатуры локатора С-300. И если россияне видели сигнатуру от радара С-300, то у них было бы меньше опасений подлетать, потому что сам по себе комплекс С-300 по ним бы не достал", - предположил авиационный эксперт Константин Криволап. .

Ликвидация А-50

Если говорить об операциях по поражению А-50, то вопросов еще больше, поскольку эти самолеты были поражены на предельной дальности работы Patriot. Причем при условии, что его подвезли прямо под линию фронта, что крайне рискованно. Два источника в Силах обороны говорят, что по А-50 отработали советским комплексом С-200, его дальность поражения достигает 300 километров.

Комплекс С-200 – это одна из лучших разработок 60-х годов прошлого века, говорит Криволап. И хотя он считается мобильным комплексом, он далеко таковым не является. Скорее его можно назвать комплексом, который можно транспортировать.

"Когда его начинают куда-то везти, это выглядит как целый караван - около 13 единиц разных машин. Плюс есть бетонные блоки, которые нужно подложить на ту площадку, с которой будет проводиться пуск. И чтобы зарядить ракету в пусковую, там даже прокладываются железнодорожные рельсы ", - рассказывает эксперт.

По его словам, время на развертывание такого комплекса - 24 часа по советским нормативам. Время на свертывание будет примерно таким же, соответственно, оно не способно оперативно покинуть место пуска и скрыться.

"Поэтому чем сбивают вражескую авиацию - в частности А-50 - остается для нас тайной. Возможно, у нас появилось какое-то новое оружие, основанное на уже известных, но не применявшихся ранее принципах и технологиях", - рассуждает Криволап.

Ликвидация российских Су-34 и Су-35

Напомним, 3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с февраля этого года украинские военные уничтожили 15 российских боевых самолетов.

Среди них – истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Как заявил военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт, украинские военные сбивают самолеты в 20 раз быстрее, чем их производят в России.

Как сообщало РБК-Украина, Россия имеет около 100 Су-34 и несколько меньше – до 100 Су-35.