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Эксперт оценил влияние ситуации в Афганистане на встречу Зеленского и Байдена

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден, как ожидается, проведут встречу 31 августа. Эксперт оценил влияние ситуации в Афганистане на эти переговоры.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина экс-министр иностранных дел и бывший посол в США Константин Грищенко, говорится в материале "Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне".

По его словам, афганская история парадоксальным образом может сыграть и на руку Украине. У дипломата от предстоящего визита "положительные ожидания".

"На фоне возникших в Афганистане проблем американцы заинтересованы, чтобы визит Зеленского был не протокольным, а сущностным, чтобы прозвучала поддержка и какие-то сигналы, которые засвидетельствуют, что США не избегают ответственности за то, что происходит в разных уголках мира", - сказал Грищенко.

Напомним, в посольстве США назвали ожидания Вашингтона от встречи Зеленского и Байдена.

Ранее в МИД назвали дату и формат встречи Зеленского и Байдена.

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Владимир ЗеленскийДжозеф Байден