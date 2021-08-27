ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эксперт оценил влияние ситуации в Афганистане на встречу Зеленского и Байдена

Новина українською →
Киев, Пятница 27 августа 2021 08:39
Эксперт оценил влияние ситуации в Афганистане на встречу Зеленского и Байдена Фото: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден, как ожидается, проведут встречу 31 августа. Эксперт оценил влияние ситуации в Афганистане на эти переговоры.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина экс-министр иностранных дел и бывший посол в США Константин Грищенко, говорится в материале "Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне".

По его словам, афганская история парадоксальным образом может сыграть и на руку Украине. У дипломата от предстоящего визита "положительные ожидания".

"На фоне возникших в Афганистане проблем американцы заинтересованы, чтобы визит Зеленского был не протокольным, а сущностным, чтобы прозвучала поддержка и какие-то сигналы, которые засвидетельствуют, что США не избегают ответственности за то, что происходит в разных уголках мира", - сказал Грищенко.

Напомним, в посольстве США назвали ожидания Вашингтона от встречи Зеленского и Байдена.

Ранее в МИД назвали дату и формат встречи Зеленского и Байдена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Джозеф Байден
NEWS
Движение на трассе Киев-Харьков заблокировано: что произошло
Движение на трассе Киев-Харьков заблокировано: что произошло
DAILY
Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне