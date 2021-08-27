Эксперт оценил влияние ситуации в Афганистане на встречу Зеленского и Байдена

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден, как ожидается, проведут встречу 31 августа. Эксперт оценил влияние ситуации в Афганистане на эти переговоры.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина экс-министр иностранных дел и бывший посол в США Константин Грищенко, говорится в материале " Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне ".

По его словам, афганская история парадоксальным образом может сыграть и на руку Украине. У дипломата от предстоящего визита "положительные ожидания".

"На фоне возникших в Афганистане проблем американцы заинтересованы, чтобы визит Зеленского был не протокольным, а сущностным, чтобы прозвучала поддержка и какие-то сигналы, которые засвидетельствуют, что США не избегают ответственности за то, что происходит в разных уголках мира", - сказал Грищенко.