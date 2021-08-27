Експерт оцінив вплив ситуації в Афганістані на зустріч Зеленського та Байдена

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден, як очікується, проведуть зустріч 31 серпня. Експерт оцінив вплив ситуації в Афганістані на ці переговори.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна екс-міністр закордонних справ і колишній посол у США Костянтин Грищенко, йдеться у матеріалі " Перша зустріч. Про що Зеленський говоритиме з Байденом у Вашингтоні ".

За його словами, афганська історія парадоксальним чином може зіграти і на руку Україні. У дипломата від майбутнього візиту "позитивні очікування".

"На тлі виниклих в Афганістані проблем американці зацікавлені, щоб візит Зеленського був не протокольним, а сутнісним, щоб прозвучала підтримка і якісь сигнали, які засвідчать, що США не уникають відповідальності за те, що відбувається в різних куточках світу", - сказав Грищенко.