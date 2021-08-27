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Експерт оцінив вплив ситуації в Афганістані на зустріч Зеленського та Байдена

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 08:39
Експерт оцінив вплив ситуації в Афганістані на зустріч Зеленського та Байдена Фото: президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден, як очікується, проведуть зустріч 31 серпня. Експерт оцінив вплив ситуації в Афганістані на ці переговори.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна екс-міністр закордонних справ і колишній посол у США Костянтин Грищенко, йдеться у матеріалі "Перша зустріч. Про що Зеленський говоритиме з Байденом у Вашингтоні".

За його словами, афганська історія парадоксальним чином може зіграти і на руку Україні. У дипломата від майбутнього візиту "позитивні очікування".

"На тлі виниклих в Афганістані проблем американці зацікавлені, щоб візит Зеленського був не протокольним, а сутнісним, щоб прозвучала підтримка і якісь сигнали, які засвідчать, що США не уникають відповідальності за те, що відбувається в різних куточках світу", - сказав Грищенко.

Нагадаємо, у посольстві США назвали очікування Вашингтона від зустрічі Зеленського і Байдена.

Раніше в МЗС назвали дату та формат зустрічі Зеленського та Байдена.

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