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Эксперт объяснил, почему законопроект о выводе банков с рынка является неконституционным

Автор: РБК-Украина

Законопроект о выводе банков с рынка (№4546) является неконституционным и угрожает нормальной работе банков.

Об этом заявил политический эксперт Сергей Иванов в Facebook.

По его словам, законопроект парализует нормальную работу банков и в целом
негативно повлияет на функционирование экономики.

В частности, он отмечает, что вызывает опасения факт предоставления Фонду гарантирования вкладов функций правоохранительных органов.

"Он (законопроект - ред.) фактически превращает Фонд гарантирования вкладов в правоохранительный орган с полномочиями суда. Нарушает Конституцию в целом и принцип презумпции невиновности в частности. Подвергает опасности разрушения института банковского кредитования, ведь никто не рискнет выдать кредит", - говорит эксперт.

По его мнению, принятие закона может привести к тому, что ответственность за невозврат кредитов будут нести даже обычные работники среднего звена и члены их семей. Как следствие, это приведет к тому, что работники банков будут бояться давать свое согласие на выдачу кредитов, резюмирует он.

Напомним, 30 мая Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков. Сегодня парламент может проголосовать за документ во втором чтении.

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