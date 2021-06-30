Эксперт объяснил, почему законопроект о выводе банков с рынка является неконституционным

По его словам, законопроект парализует нормальную работу банков и в целом

негативно повлияет на функционирование экономики.

В частности, он отмечает, что вызывает опасения факт предоставления Фонду гарантирования вкладов функций правоохранительных органов.

"Он (законопроект - ред.) фактически превращает Фонд гарантирования вкладов в правоохранительный орган с полномочиями суда. Нарушает Конституцию в целом и принцип презумпции невиновности в частности. Подвергает опасности разрушения института банковского кредитования, ведь никто не рискнет выдать кредит", - говорит эксперт.

По его мнению, принятие закона может привести к тому, что ответственность за невозврат кредитов будут нести даже обычные работники среднего звена и члены их семей. Как следствие, это приведет к тому, что работники банков будут бояться давать свое согласие на выдачу кредитов, резюмирует он.