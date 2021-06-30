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Експерт пояснив, чому законопроект про виведення банків з ринку є неконституційним

Автор: РБК-Україна

Законопроект про виведення банків з ринку (№4546) є неконституційним і таким, що загрожує нормальній роботі банків.

Про це заявив політичний експерт Сергій Іванов у Facebook.

За його словами, законопроект паралізує нормальну роботу банків і загалом
негативно вплине на функціонування економіки.

Зокрема, він наголошує, що викликає побоювання факт надання Фонду гарантування вкладів функцій правоохоронних органів.

"Він (законопроект, - ред.) фактично перетворює Фонд гарантування вкладів на правоохоронний орган з повноваженнями суду. Порушує Конституцію загалом та принцип презумпції невинуватості зокрема. Наражає на небезпеку руйнування інституту банківського кредитування, адже ніхто не ризикне видати кредит", - говорить експерт.

На його думку, ухвалення закону може призвести до того, що відповідальність за неповернення кредитів нестимуть навіть звичайні працівники середньої ланки та члени їхніх родин. Як наслідок, це призведе до того, що працівники банків боятимуться давати свою згоду на видачу кредитів, резюмує він.

Нагадаємо, 30 травня Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект №4546 щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків. Сьогодні парламент може проголосувати за документ у другому читанні.

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