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Эксперт объяснил, почему возможное назначение Витренко в Минэнерго имеет конфликт интересов

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 15:21
Эксперт объяснил, почему возможное назначение Витренко в Минэнерго имеет конфликт интересов
Фото: Юрий Витренко (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

На должность министра энергетики рассматривают кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, у которого конфликт интересов на 20 млн долларов.

Об этом написал эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский на своей странице в Facebook.

Также, по его мнению, возможное назначение министром энергетики Витренко, свидетельствует о кадровом кризисе власти.

"Кадровый кризис власти очевиден. Министр с конфликтом интересов на 20 млн долларов. Зато борьба с коррупцией достигла невероятных высот", - написал Землянский.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили о возможном назначении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко министром энергетики.

Как известно, ранее Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием к убыточной компании выплатить ему 94 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Вместе с тем именно он рассматривается как один из кандидатов на должность министра энергетики.

Соответствующий иск был подан в феврале, однако сумма претензий стала известна лишь сейчас.

Топ-менеджерам "Нафтогаза", которые привели национальную компанию к многомиллиардным убыткам, прописали в контрактах выплату премий в размере 1% от 2,9 млрд долларов - суммы выигрыша в споре с "Газпромом".

Часть суммы была выплачена Витренко, однако "Нафтогаз" просрочил шесть квартальных платежей. Они и составили около 3,9 млн долларов или 94 млн гривен по курсу на момент подачи иска.

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Новости Украины Политика Юрий ВитренкоМинэнергоНафтогаз Украины

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