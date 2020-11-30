Експерт пояснив, чому можливе призначення Вітренко в Міненерго має конфлікт інтересів

Фото: Юрій Вітренко (facebook.com)

На посаду міністра енергетики розглядають кандидатуру колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, у якого конфлікт інтересів на 20 млн доларів.

Про це написав експерт з енергетичних питань Валентин Землянський на своїй сторінці в Facebook.

Також, на його думку, можливе призначення міністром енергетики Вітренка, свідчить про кадрову кризу влади.

"Кадрова криза влади очевидна. Міністр з конфліктом інтересів на 20 млн доларів. Натомість боротьба з корупцією досягла неймовірних висот", - написав Землянський.

Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ повідомили про можливе призначення колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка міністром енергетики.

Як відомо, раніше Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою до збиткової компанії виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Разом з тим саме він розглядається як один з кандидатів на посаду міністра енергетики.

Відповідний позов був поданий у лютому, проте сума претензій стала відома лише зараз.

Топ-менеджерів "Нафтогазу", які призвели національну компанію до багатомільярдних збитків, прописали в контрактах виплату премій у розмірі 1% від 2,9 млрд доларів - суми виграшу в суперечці з "Газпромом".

Частина суми була виплачена Вітренку, однак "Нафтогаз" прострочив шість квартальних платежів. Вони й склали близько 3,9 млн доларів або 94 млн гривень за курсом на момент подачі позову.