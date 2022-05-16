Эксперт объяснил, почему военная деблокада Мариуполя сейчас невозможна

Сейчас деблокада Мариуполя военным путем невозможна. Есть высокий риск попасть в ловушку врага.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал полковник Сергей Грабский.
"Нет. Это исключено. Кто-то говорит, что там малая плотность вражеских войск. При всем уважении к нашим ребятам, при всем моем желании спасти наших защитников и защитниц Мариуполя, никоим образом это сейчас невозможно", - заявил полковник.
Как отметил военный эксперт, продвижение военной колонны в Мариуполь трудно скрыть на открытой местности. Враг тем временем может атаковать авиацией, артиллерией и ракетами.
"Речь идет о прорыве на территорию города и проведении боевых действий на территории города. А это абсолютно сложная ситуация. Мы таким образом рискуем добавить к нашим героическим защитникам Мариуполя еще тысячи наших солдат, которые могут просто попасть в ловушку, ввязавшись в уличные бои, когда будут пытаться прорваться к "Азовстали", - добавил Грабский.
Грабский также отметил, что эвакуация наших бойцов требует большого количества дополнительных средств. Для того чтобы вывезти около 600 раненых, необходимо доставить не менее 500 пустых автомобилей.
"Это будет целый медицинский конвой, то есть колонна увеличивается в разы. И ей надо еще как-то добраться до Мариуполя", - добавил военный эксперт.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, как сообщает командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега, на территории "Азовсталь" в Мариуполе находятся около 600 раненых бойцов украинских сил. 40 из них - в тяжелом состоянии.
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