Эксперт объяснил, почему Украина получила всего 2,7 млрд долларов от МВФ

"В распределении SDR принимали участие все страны-члены МВФ. Всего было эмитировано 456 млрд SDR (около 650 млрд долларов). Каждая страна автоматически получает свою часть пропорционально своей квоте в капитале МВФ. Доля Украины в МВФ - 0,42%, отсюда и сумма, которую получит страна", - пояснил эксперт.

Иосуб отметил, что полученные 2,7 млрд долларов - это не кредит, поэтому возвращать их не надо. В то же время эти деньги можно потратить на погашение долгов перед самим МВФ.

"Есть возможность поменять эти SDR на другие мировые валюты: доллар, евро и т.д. В этом случае эти деньги можно тратить на что угодно, без всяких ограничений, у них нет никакого целевого назначения. Однако, на практике, деньги из международных активов (золотовалютных резервов) тратятся в первую очередь на погашение внешних долгов, а, при необходимости, на валютные интервенции для поддержания гривны при резком перевесе спроса на валюту над ее предложением. Именно так наверняка и будут тратиться эти средства", - рассказал он.

Эксперт также спрогнозировал, как полученная помощь может повлиять на курс гривны.

"Напрямую на курс гривны это не влияет. Однако косвенный эффект будет связан с ростом международных активов, и снижением необходимости рефинансировать внешний долг ровно на величину полученной суммы. А это приведет к росту доверия к гривне и уменьшает риски снижения ее курса", - добавил Иосуб.