UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эксперт объяснил, на чем основаны обвинения Рожковой в растрате средств "Платинум банке"

Автор: РБК-Украина

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время работы в "Платинум банке" в 2014-2015 годах совершила такие же правонарушения, как и топ-менеджеры ПриватБанк, которым были вручены подозрения.

Об этом заявил аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

"Почти все корпоративные займы банка были предоставлены связанным сторонам - то, что, по мнению генерального прокурора Ирины Венедиктовой, является основанием для привлечения к ответственности бывших руководителей ПриватБанка", - заявил Паращий.

Напомним, 15 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новое подозрение экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету. Бывшего топ-менеджера подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.

Ранее Kyiv Post сообщало, что против Катерины Рожковой и других работников НБУ также проводится расследование. Им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении денег во время национализации ПриватБанка в 2016 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПриватБанкНациональный банк УкраиныПлатинум БанкЕкатерина Рожкова
Читайте также
Дело ПриватБанка: суд назначил подозреваемой 2,7 млн гривен залога
НБУ назвал основные причины падения экономики Украины в 2020 году
Прогноз погоды