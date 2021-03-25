Експерт пояснив, на чому ґрунтуються звинувачення Рожкової в розтраті коштів "Платинум банку"

Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова під час роботи в "Платинум банку" в 2014-2015 роках вчинила такі ж правопорушення, як і топ-менеджери ПриватБанк, яким були вручені підозри.
Про це заявив аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.
"Майже всі корпоративні позики банку були надані пов'язаним сторонам, що, на думку генерального прокурора Ірини Венедиктової, є підставою для притягнення до відповідальності колишніх керівників ПриватБанку", - заявив Паращій.
Нагадаємо, 15 березня Національне антикорупційне бюро України оголосило нову підозру екс-главі правління "ПриватБанку" Олександру Дубілету. Колишнього топ-менеджера підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.
Раніше Kyiv Post повідомляло, що проти Катерини Рожкової та інших працівників НБУ також проводиться розслідування. Їм загрожують потенційні звинувачення у державній зраді й розкрадання грошей під час націоналізації ПриватБанку у 2016 році.