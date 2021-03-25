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Эксперт объяснил, на чем основаны обвинения Рожковой в растрате средств "Платинум банке"

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 17:39
Эксперт объяснил, на чем основаны обвинения Рожковой в растрате средств "Платинум банке" Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)
Автор: РБК-Украина

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время работы в "Платинум банке" в 2014-2015 годах совершила такие же правонарушения, как и топ-менеджеры ПриватБанк, которым были вручены подозрения.

Об этом заявил аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

"Почти все корпоративные займы банка были предоставлены связанным сторонам - то, что, по мнению генерального прокурора Ирины Венедиктовой, является основанием для привлечения к ответственности бывших руководителей ПриватБанка", - заявил Паращий.

Напомним, 15 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новое подозрение экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету. Бывшего топ-менеджера подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.

Ранее Kyiv Post сообщало, что против Катерины Рожковой и других работников НБУ также проводится расследование. Им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении денег во время национализации ПриватБанка в 2016 году.

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Новости Украины Политика ПриватБанк Национальный банк Украины Платинум Банк Екатерина Рожкова
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