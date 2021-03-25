Эксперт объяснил, на чем основаны обвинения Рожковой в растрате средств "Платинум банке"
Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время работы в "Платинум банке" в 2014-2015 годах совершила такие же правонарушения, как и топ-менеджеры ПриватБанк, которым были вручены подозрения.
Об этом заявил аналитик Concorde Capital Александр Паращий.
"Почти все корпоративные займы банка были предоставлены связанным сторонам - то, что, по мнению генерального прокурора Ирины Венедиктовой, является основанием для привлечения к ответственности бывших руководителей ПриватБанка", - заявил Паращий.
Напомним, 15 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новое подозрение экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету. Бывшего топ-менеджера подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.
Ранее Kyiv Post сообщало, что против Катерины Рожковой и других работников НБУ также проводится расследование. Им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении денег во время национализации ПриватБанка в 2016 году.