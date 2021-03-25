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Експерт пояснив, на чому ґрунтуються звинувачення Рожкової в розтраті коштів "Платинум банку"

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 17:39
Експерт пояснив, на чому ґрунтуються звинувачення Рожкової в розтраті коштів "Платинум банку" Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)
Автор: РБК-Україна

Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова під час роботи в "Платинум банку" в 2014-2015 роках вчинила такі ж правопорушення, як і топ-менеджери ПриватБанк, яким були вручені підозри.

Про це заявив аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.

"Майже всі корпоративні позики банку були надані пов'язаним сторонам, що, на думку генерального прокурора Ірини Венедиктової, є підставою для притягнення до відповідальності колишніх керівників ПриватБанку", - заявив Паращій.

Нагадаємо, 15 березня Національне антикорупційне бюро України оголосило нову підозру екс-главі правління "ПриватБанку" Олександру Дубілету. Колишнього топ-менеджера підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.

Раніше Kyiv Post повідомляло, що проти Катерини Рожкової та інших працівників НБУ також проводиться розслідування. Їм загрожують потенційні звинувачення у державній зраді й розкрадання грошей під час націоналізації ПриватБанку у 2016 році.

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