Эксперт объяснил, при каких условиях оккупанты могут пойти в наступление на Харьков

Эксперт рассказал, что на территории Росси возле Харьковской области сейчас стоит в резерве 144 дивизия, которую могут задействовать для захвата или блокады Харькова.

По оценке эксперта, у россиян наоборот могу возникнуть проблема на Харьковском направлении. Поскольку сейчас армия РФ перебрасывает свои силы на юг.

Самусь.

Он добавил, что сейчас войска РФ попытаются всеми силами удержать Херсон.