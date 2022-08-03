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Эксперт объяснил, при каких условиях оккупанты могут пойти в наступление на Харьков

Фото: директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь (prismua.org)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска на сегодня физически не могут занять Харьков. Однако если россиянам удастся прорвать оборону Донбасса, то они попытаются провести операцию на Харьковском направлении.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Эксперт рассказал, что на территории Росси возле Харьковской области сейчас стоит в резерве 144 дивизия, которую могут задействовать для захвата или блокады Харькова.

По оценке эксперта, у россиян наоборот могу возникнуть проблема на Харьковском направлении. Поскольку сейчас армия РФ перебрасывает свои силы на юг.

Самусь.

Он добавил, что сейчас войска РФ попытаются всеми силами удержать Херсон.

Напомним, украинские военные отбили все попытки продвижения россиян на Бахмутском направлении, а также штурмовые действия в направлении Минеральное - Авдеевка. При этом у оккупантом наблюдается частичный успех на направлении Донецк - Пески.

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