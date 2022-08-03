Експерт пояснив, за яких умов окупанти можуть піти в наступ на Харків

Експерт розповів, що на території Росії біля Харківської області зараз стоїть в резерві 144 дивізія, яку можуть задіяти для захоплення або блокади Харкова.

За оцінкою експерта, у росіян навпаки може виникнути проблема на Харківському напрямку. Оскільки зараз армія РФ перекидає свої сили на південь.

Самусь.

Він додав, що зараз війська РФ спробують всіма силами утримати Херсон.