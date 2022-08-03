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Експерт пояснив, за яких умов окупанти можуть піти в наступ на Харків

Фото: директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь (prismua.org)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська на сьогодні фізично не можуть зайняти Харків. Однак якщо росіянам вдасться прорвати оборону Донбасу, то вони спробують провести операцію на харківському напрямку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Експерт розповів, що на території Росії біля Харківської області зараз стоїть в резерві 144 дивізія, яку можуть задіяти для захоплення або блокади Харкова.

За оцінкою експерта, у росіян навпаки може виникнути проблема на Харківському напрямку. Оскільки зараз армія РФ перекидає свої сили на південь.

Самусь.

Він додав, що зараз війська РФ спробують всіма силами утримати Херсон.

Нагадаємо, українські військові відбили всі спроби просування росіян на Бахмутському напрямку, а також штурмові дії в напрямку Мінеральне - Авдіївка. При цьому у окупантів спостерігається частковий успіх на напрямку Донецьк - Піски.

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Російська ФедераціяХарків