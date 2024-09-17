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Експерт назвав завдання-максимум нового прориву ЗСУ в Курській області

Фото: ЗСУ можуть витіснити російське угрупування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Олександр Білоус

Сили оборони заходять противнику в тил в Курській області і вклинюються у фланг. Україна може взяти під контроль весь плацдарм, який минулого тижня зайняли російські війська.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Однією з цілей нового прориву може бути спроба розрізати вороже угруповання та створити проблеми з півдня. Причому не просто чинити вогневий вплив, а щоб видавити його із займаної території, вважає Мусієнко.

На його думку, через те, що річка Сейм під вогневим контролем ЗСУ, російська армія матиме проблеми з логістикою та перекиданням підкріплень. Це має створити додаткові загрози, які зрештою мають призвести до того, що Україна візьме під контроль весь плацдарм куди "виманювали" ворожі сили.

"Мені здається, це завдання максимум. Завданням мінімум може бути відтягування російських сил з району Кореневого таким чином, щоб послабити тиск на наше угруповання. А також не дати зробити стрімкий прорив або сконцентрувати ресурси для масштабнішого прориву з того напрямку", - зазначив експерт.

https://deepstatemap.live/

Захід на Веселе показує, що Сила оборони мають ресурси для того, щоб створювати як мінімум нові точки напруги. Не виключено, що така тактика покликана змусити ворога відволікти ще більше військ з України.

"Це теж одна з цілей, безумовно. Треба розуміти, коли він веде наступальні дії, то несе більше втрат. І без прориву на Веселе утримання та сковування противника самі по собі змушуватимуть перекидати підрозділи з інших напрямків. Але навіть у версії, якщо нова операція може мати інші завдання, нам вона на користь, тому що в будь-якому випадку відволікатиме на себе ворожі сили", - наголосив Мусієнко.

Щодо того, чи дозволить тактика раптових проривів у результаті знизити темпи російського наступу в Донецькій області, поки оцінювати зарано, вважає співрозмовник.

Нагадаємо, Росія 11 вересня розпочала контрнаступ у Курській області та заявила, що швидко відбила близько 63 кв. км біля українських військ на лівому фланзі зайнятої Києвом території.

Водночас ЗСУ вдарили з півдня по цьому угрупуванню та зайняли населений пункт Веселе. На одній з ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення.

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