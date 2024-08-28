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Експерт назвав умови, при яких можуть розпочатися мирні переговори України з РФ

Фото: експерт назвав умови, при яких можуть розпочатися мирні переговори України з РФ (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська

На реальні мирні переговори щодо війни в Україні сподіватися зарано. Для їх початку потрібно виконання двох умов.

"Я переконаний, щоб почалися якісь переговори, потрібно, по-перше, щоб завершилися вибори в США, тому що росіяни хочуть домовлятися з американцями", - вважає голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

 По-друге, за словами політолога, треба, щоб стабілізувалася військова ситуація.

"Тому що поки Росія має певну перевагу, будуть очікування, що війну вдасться виграти. Як тільки ситуація на фронті стабілізується і з'явиться розуміння, що жодна зі сторін війну не виграє, домовлятися доведеться", - резюмував експерт.

Чому саміт миру - це не про переговори

На його думку, саміт може закласти фундамент для мирного процесу, але реальні переговори не проводяться публічно у присутності десятків країн. Як пише The Washington Post, на серпень у Катарі також планувалася таємна зустріч із представниками України та РФ, щоб досягти угоди про взаємну відмову бити по енергетичних об'єктах.

"Це була спроба розпочати неформальні переговори. У принципі щось схоже могло б статися і на другому саміті миру. Обговорюються пропозиції, як рухати мирний процес, потім вони передаються Росії, а Росія обговорює їх, не беручи участі в саміті. Або намагатися домовитися, де, коли та як розпочати переговори. Але все це ідеальний сценарій”, - пояснює Фесенко.

Другий саміт миру

Україна планує ще у 2024 році провести другий саміт миру, куди хочуть запросити Росію. При цьому про переговори поки не йдеться. Водночас, на думку експерта, цю ідею у вказані терміни навряд чи вдасться здійснити.

Як раніше повідомлялося, другий саміт миру відбудеться після напрацювання спільного мирного плану із 10 пунктів української формули. Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що план підготують до кінця листопада.

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