Эксперт назвал условия, при которых могут начаться мирные переговоры Украины с РФ

"Я убежден, чтобы начались какие-то переговоры, нужно, во-первых, чтобы завершились выборы в США, потому что россияне хотят договариваться с американцами", - считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Во-вторых, по словам политолога, нужно, чтобы стабилизировалась военная ситуация.

"Потому что пока у России есть определенное преимущество, будут ожидания, что войну удастся выиграть. Как только ситуация на фронте стабилизируется и появится понимание, что ни одна из сторон войну не выиграет, договариваться придется", - резюмировал эксперт.

Почему саммит мира - это не о переговорах

По его мнению, саммит может заложить фундамент для мирного процесса, но реальные переговоры не проводятся публично в присутствии десятков стран. Как пишет The Washington Post, на август в Катаре также планировалась тайная встреча с представителями Украины и РФ, чтобы достичь соглашения о взаимном отказе бить по энергетическим объектам.

"Это была попытка начать неформальные переговоры. В принципе что-то похожее могло бы произойти и на втором саммите мира. Обсуждаются предложения, как двигать мирный процесс, затем они передаются России, а Россия обсуждает их, не участвуя в саммите. Или пытаться договориться, где, когда и как начать переговоры. Но все это идеальный сценарий”, - объясняет Фесенко.