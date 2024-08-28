Експерт назвав умови, при яких можуть розпочатися мирні переговори України з РФ

На реальні мирні переговори щодо війни в Україні сподіватися зарано. Для їх початку потрібно виконання двох умов.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Від фронту до тилу. З якими викликами зіткнеться Україна восени і до чого варто готуватися .

"Я переконаний, щоб почалися якісь переговори, потрібно, по-перше, щоб завершилися вибори в США, тому що росіяни хочуть домовлятися з американцями", - вважає голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

По-друге, за словами політолога, треба, щоб стабілізувалася військова ситуація.

"Тому що поки Росія має певну перевагу, будуть очікування, що війну вдасться виграти. Як тільки ситуація на фронті стабілізується і з'явиться розуміння, що жодна зі сторін війну не виграє, домовлятися доведеться", - резюмував експерт.

Чому саміт миру - це не про переговори

На його думку, саміт може закласти фундамент для мирного процесу, але реальні переговори не проводяться публічно у присутності десятків країн. Як пише The Washington Post, на серпень у Катарі також планувалася таємна зустріч із представниками України та РФ, щоб досягти угоди про взаємну відмову бити по енергетичних об'єктах.

"Це була спроба розпочати неформальні переговори. У принципі щось схоже могло б статися і на другому саміті миру. Обговорюються пропозиції, як рухати мирний процес, потім вони передаються Росії, а Росія обговорює їх, не беручи участі в саміті. Або намагатися домовитися, де, коли та як розпочати переговори. Але все це ідеальний сценарій”, - пояснює Фесенко.