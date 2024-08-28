Эксперт назвал условия, при которых могут начаться мирные переговоры Украины с РФ
На реальные мирные переговоры по войне в Украине надеяться рано. Для их начала нужно выполнение двух условий.
Об этом говорится в материале РБК-Украина От фронта до тыла. С какими вызовами столкнется Украина осенью и к чему стоит готовиться.
"Я убежден, чтобы начались какие-то переговоры, нужно, во-первых, чтобы завершились выборы в США, потому что россияне хотят договариваться с американцами", - считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Во-вторых, по словам политолога, нужно, чтобы стабилизировалась военная ситуация.
"Потому что пока у России есть определенное преимущество, будут ожидания, что войну удастся выиграть. Как только ситуация на фронте стабилизируется и появится понимание, что ни одна из сторон войну не выиграет, договариваться придется", - резюмировал эксперт.
Почему саммит мира - это не о переговорах
По его мнению, саммит может заложить фундамент для мирного процесса, но реальные переговоры не проводятся публично в присутствии десятков стран. Как пишет The Washington Post, на август в Катаре также планировалась тайная встреча с представителями Украины и РФ, чтобы достичь соглашения о взаимном отказе бить по энергетическим объектам.
"Это была попытка начать неформальные переговоры. В принципе что-то похожее могло бы произойти и на втором саммите мира. Обсуждаются предложения, как двигать мирный процесс, затем они передаются России, а Россия обсуждает их, не участвуя в саммите. Или пытаться договориться, где, когда и как начать переговоры. Но все это идеальный сценарий”, - объясняет Фесенко.
Второй саммит мира
Украина планирует еще в 2024 году провести второй саммит мира, куда хотят пригласить Россию. При этом, речь о переговорах пока не идет. В тоже время, по мнению эксперта, эту идею в указанные сроки вряд ли удастся осуществить.
Как ранее сообщалось, второй саммит мира состоится после наработки совместного мирного плана из 10 пунктов украинской формулы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что план подготовят к концу ноября.
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