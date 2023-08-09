ua en ru
Ср, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Експерт назвав три ділянки, де ЗСУ, ймовірно, могли прорвати першу лінію оборони РФ

Новость на русском →
Україна, Середа 09 серпня 2023 09:46
Експерт назвав три ділянки, де ЗСУ, ймовірно, могли прорвати першу лінію оборони РФ Фото: ЗСУ могли прорвати першу лінію оборони РФ на півдні України (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Юрченко
Експерт: Владислав Селезньов

Українські війська, ймовірно, могли прорвати першу лінію оборони окупантів. Найімовірніше, ЗСУ досягли успіхів на трьох ділянках на півдні України.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов для матеріалу РБК-Україна "Прорив на півдні та "спекотний" Куп'янськ. Як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців".

Як зазначає Селезньов, найімовірніше, першу лінію російської оборони прорвано щонайменше на трьох ділянках у Запорізькій області: біля Роботиного, на околицях Старомайорського (Бердянський напрям) та у напрямку на окуповану Василівку (Запорізька область).

скриншот deepstatemap.live

При цьому, на думку експерта, перспективним для українських військових також є Шахтарський напрямок поблизу Вугледару, де останнім часом бої знову загострилися.

"Слід пам'ятати про інформаційну гігієну, що лише офіційні спікери можуть про це говорити після того, як ми закріпимося на нових позиціях. Більш того, я б сюди ще додав Шахтарський напрямок, адже останнім часом активізувалися бої в районі Вугледару. Там ініціатива також за українською армією, яка змушує росіян задіяти резерви. На тлі того, що їх у цьому районі не так багато, справи у росіян, прямо скажемо, не дуже", - наголосив експерт.

За даними сервісу DeepState, минулого тижня українські сили прорвали оборону росіян на північних околицях села Микільське. Окупантів відтіснили в район дач і вибили з позицій на північ від села Солодке.

Експерт назвав три ділянки, де ЗСУ, ймовірно, могли прорвати першу лінію оборони РФ

скриншот deepstatemap.live

Наступ ЗСУ на півдні та сході

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом останньої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. При цьому ЗСУ продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.

Українські війська досягли локальних успіхів у Запорізькій області та південніше Бахмута. Окупанти своєю чергою атакують поблизу Авдіївки, Маріїнки та на Лимано-Куп'янському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
ЗСУ наступають у Запорізькій області, окупанти атакують на сході: де точаться важкі бої
ЗСУ наступають у Запорізькій області, окупанти атакують на сході: де точаться важкі бої
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України