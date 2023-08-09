Експерт назвав три ділянки, де ЗСУ, ймовірно, могли прорвати першу лінію оборони РФ

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов для матеріалу РБК-Україна "Прорив на півдні та "спекотний" Куп'янськ. Як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців".

Як зазначає Селезньов, найімовірніше, першу лінію російської оборони прорвано щонайменше на трьох ділянках у Запорізькій області: біля Роботиного, на околицях Старомайорського (Бердянський напрям) та у напрямку на окуповану Василівку (Запорізька область).

скриншот deepstatemap.live

При цьому, на думку експерта, перспективним для українських військових також є Шахтарський напрямок поблизу Вугледару, де останнім часом бої знову загострилися.

"Слід пам'ятати про інформаційну гігієну, що лише офіційні спікери можуть про це говорити після того, як ми закріпимося на нових позиціях. Більш того, я б сюди ще додав Шахтарський напрямок, адже останнім часом активізувалися бої в районі Вугледару. Там ініціатива також за українською армією, яка змушує росіян задіяти резерви. На тлі того, що їх у цьому районі не так багато, справи у росіян, прямо скажемо, не дуже", - наголосив експерт.

За даними сервісу DeepState, минулого тижня українські сили прорвали оборону росіян на північних околицях села Микільське. Окупантів відтіснили в район дач і вибили з позицій на північ від села Солодке.

скриншот deepstatemap.live

Наступ ЗСУ на півдні та сході

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом останньої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. При цьому ЗСУ продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.

Українські війська досягли локальних успіхів у Запорізькій області та південніше Бахмута. Окупанти своєю чергою атакують поблизу Авдіївки, Маріїнки та на Лимано-Куп'янському напрямку.

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