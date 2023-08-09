Эксперт назвал три участка, где ВСУ, вероятно, могли прорвать первую линию обороны РФ

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев для материала РБК-Украина "Прорыв на юге и "жаркий" Купянск. Как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев".

Как отмечает Селезнев, вероятнее всего, первая линия российской обороны прорвана по меньшей мере на трех участках в Запорожской области: возле Роботино, в окрестностях Старомайорского (Бердянское направление) и в направлении на оккупированную Васильевку (Запорожская область).

скриншот deepstatemap.live

При этом, по мнению эксперта, перспективным для украинских военных также является Шахтерское направление вблизи Угледара, где в последнее время бои снова обострились.

"Следует помнить об информационной гигиене, что только официальные спикеры могут об этом говорить после того, как мы закрепимся на новых позициях. Более того, я бы сюда еще добавил Шахтерское направление, ведь в последнее время активизировались бои в районе Угледара. Там инициатива также за украинской армией, которая заставляет россиян задействовать резервы. На фоне того, что их в этом районе не так много, дела у россиян, прямо скажем, не очень", - подчеркнул эксперт.

По данным сервиса DeepState, на прошлой неделе украинские силы прорвали оборону россиян в северных окрестностях села Никольское. Оккупантов оттеснили в район дач и выбили с позиций к северу от села Сладкое.

скриншот deepstatemap.live

Наступление ВСУ на юге и востоке

По данным Генштаба ВСУ, на фронте в течение последних суток произошло более 30 боевых столкновений. При этом ВСУ продолжают наступательные операции по трем направлениям фронта - Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском.

Украинские войска достигли локальных успехов в Запорожской области и к югу от Бахмута. Оккупанты в свою очередь атакуют вблизи Авдеевки, Мариинки и на Лимано-Купянском направлении.

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