Експерт назвав нові ризики для Харкова, якщо росіяни підійдуть на 25-30 кілометрів

Він зазначив, що артилерійські обстріли Харкову загрожують, якщо росіяни просунуться до села Липці.

Фото: Липці на карті (натисніть, щоб збільшити)

"Треба розуміти, що там буде 25-30 кілометрів, а цього достатньо, щоб забезпечити вогневий вплив. Тобто ствольна артилерія зможе дістати до північних та північно-східних околиць Харкова. Сподіваюся, що наступальний темп вдасться збити, і ми зупинимо їх у результаті комплексних оборонних дій", - заявив Мусієнко.

Він також додав, що перебіг подій залежить від того, як швидко Україна зміцнить свої сили на півночі Харківської області, скільки зброї буде використано та як швидко проходитиме постачання допомоги від країн Заходу.

"Якщо буде вжито весь комплекс заходів, думаю, їм не дадуть просунутися далі, ніж на 1-2 кілометри. Якщо ні, доведеться відійти вже на лінії оборони по Харкову. Вони досить міцні і зможуть довго стримувати ворога", - розповів Мусієнко.