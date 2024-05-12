RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт назвал новые риски для Харькова, если россияне подойдут на 25-30 километров

Иллюстративное фото: россияне могут обстреливать Харьков из артиллерии в случае продвижения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Российские оккупанты смогут использовать для обстрела Харькова свою артиллерию, если им удастся подойти к городу на расстояние 25-30 километров.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что артиллерийские обстрелы Харькову грозят, если россияне продвинутся к селу Липцы. 

Фото: Липцы на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"Нужно понимать, что там будет 25-30 километров, а этого достаточно, чтобы обеспечить огневое воздействие. То есть ствольная артиллерия сможет достать до северных и северо-восточных окраин Харькова. Надеюсь, что наступательный темп получится сбить, и мы остановим их в результате комплексных оборонительных действий", - заявил Мусиенко. 

Он также добавил, что ход событий зависит от того, как быстро Украина укрепит свои силы на севере Харьковской области, сколько оружия будет использовано и как быстро будут проходить поставки помощи от стран Запада. 

"Если будет принят весь комплекс мер, думаю, им не дадут продвинуться дальше чем на 1-2 километра. Если нет, придется отойти уже на линии обороны по Харькову. Они достаточно крепкие и смогут долго сдерживать врага", - рассказал Мусиенко. 

Наступление в Харьковской области

Напомним, россияне уже несколько дней подряд активно пытаются наступать на севере Харьковской области. Они хотят оккупировать населенные пункты.

В частности, вчера, 11 мая, на интерактивной карте DeepState обнародовали данные, согласно которым враг занял шесть сел в районе Липцев и Волчанска.

Более детально о ситуации - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХарьковВойска РФВойна в Украине