Експерт назвав ключові завдання ЗСУ на півдні України

На його думку, основне для України наразі - знищення потенціалу окупаційної армії ударами по складах, бронетехніці, артилерійському озброєнні та логістичних маршрутах. Селезньов вважає, що удари в районі Токмака, Василівки та Мелітополя триватимуть і надалі, бо там зосереджені основні об'єкти РФ.

Експерт заявив, що наразі логістику росіян не вдається покласти остаточно. Однак як тільки Сили оборони зможуть просунутися далі на окремих рубежах, вирішення цього питання прискориться.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують свій контрнаступ. Їхні успіхи вже фіксують на окремих ділянках фронту.

Зокрема, нашим військовим вдалося деокупувати низку населених пунктів на південному сході країни. Нещодавно вони змогли звільнити від росіян село Старомайорське.

Також просування ЗСУ відбувається під Бахмутом, де вони наступають північніше та південніше міста. Нашими військовими зайняті панівні висоти біля населеного пункту.

Як зазначав наприкінці липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для деокупації Бахмута вже створено всі умови.

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