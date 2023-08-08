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Эксперт назвал ключевые задачи ВСУ на юге Украины

Фото: эксперт назвал ключевые задачи ВСУ на юге Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава, Данила Крамаренко

Основная задача украинских военных на юге страны состоит не в освобождении квадратных километров.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его мнению, основное для Украины - уничтожение потенциала оккупационной армии ударами по складам, бронетехнике, артиллерийскому вооружению и логистическим маршрутам. Селезнев считает, что удары в районе Токмака, Васильевки и Мелитополя будут продолжаться и дальше, потому что там сосредоточены основные объекты РФ.

Эксперт заявил, что в настоящее время логистику россиян не удается окончательно положить. Однако, как только Силы обороны смогут продвинуться дальше на отдельных рубежах, решение этого вопроса ускорится.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.

В частности, нашим военным удалось деоккупировать ряд населённых пунктов на юго-востоке страны. Недавно они смогли освободить от россиян село Старомайорское.

Также продвижение ВСУ происходит под Бахмутом, где они наступают севернее и южнее города. Нашими военными заняты господствующие высоты у населенного пункта.

Как отмечал в конце июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для деоккупации Бахмута уже созданы все условия.

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Контрнаступление ВСУВойна России против Украины