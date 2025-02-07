Експерт назвав головну мету візиту Келлога до України

"Перше, що стосовно України, мені видається, Келлог захоче для себе зрозуміти, які наші позиції дійсно є принциповими, з яких ми не будемо сходити, а де ми можемо поступитися", - сказав він.

Тому що, за словами експерта, одна справа, що Україна комунікує публічно, а інша справа, на що дійсно непублічно готова піти.

"І от я думаю, він захоче розібратись в цій історії", - зауважив Несвітайлов.