Експерт назвав головну мету візиту Келлога до України

Спецпредставник президента США Кіт Келлог під час візиту в Україну, ймовірно, буде дізнаватись позицію щодо війни. Які моменти є принциповими, а де Київ зможе поступитися в контексті можливих переговорів.
Таку думку в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.
"Перше, що стосовно України, мені видається, Келлог захоче для себе зрозуміти, які наші позиції дійсно є принциповими, з яких ми не будемо сходити, а де ми можемо поступитися", - сказав він.
Тому що, за словами експерта, одна справа, що Україна комунікує публічно, а інша справа, на що дійсно непублічно готова піти.
"І от я думаю, він захоче розібратись в цій історії", - зауважив Несвітайлов.
Як раніше писало РБК-Україна, спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог приїде в Україну 20 лютого. Планується, що спочатку він відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки 14-16 лютого, а вже потім вирушить в Україну.
Візит Келлога буквально 7 лютого підтвердив глава ОП Андрій Єрмак. За його словами, дійсно Україна очікує на візит спецпредставника президента США Кіта Келлога в лютому.
Зазначимо, що раніше Келлог заявляв, що при врегулюванні війни в Україні потрібно зрозуміти позицію всіх сторін. Після цього можна працювати над поступками.
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