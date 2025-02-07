Эксперт назвал главную цель визита Келлога в Украину

Спецпредставитель президента США Кит Келлог во время визита в Украину, вероятно, будет узнавать позицию относительно войны. Какие моменты являются принципиальными, а где Киев сможет уступить в контексте возможных переговоров.
Такое мнение в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.
"Первое, что в отношении Украины, мне представляется, Келлог захочет для себя понять, какие наши позиции действительно являются принципиальными, с которых мы не будем сходить, а где мы можем уступить", - сказал он.
Потому что, по словам эксперта, одно дело, что Украина коммуницирует публично, а другое дело, на что действительно непублично готова пойти.
"И вот я думаю, он захочет разобраться в этой истории", - отметил Несвитайлов.
Как ранее писало РБК-Украина, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог приедет в Украину 20 февраля. Планируется, что первоначально он посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности 14-16 февраля, а уже потом отправится в Украину.
Визит Келлога буквально 7 февраля подтвердил глава ОП Андрей Ермак. По его словам, действительно Украина ожидает визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в феврале.
Отметим, что ранее Келлог заявлял, что при урегулировании войны в Украине нужно понять позицию всех сторон. После этого можно работать над уступками.
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