Експерт назвав головне слабке місце "плану Трампа" щодо завершення війни в Україні
Кандидат у президенти США Дональд Трамп стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче переговорів з Україною. Однак поки що це сумнівна теза.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "План нашвидкуруч". Як Трамп хоче зупинити війну в Україні та чи може це спрацювати".
Опитані РБК-Україна військові експерти схиляються до того, що озвучені кандидатом у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венсом положення так званого "плану Трампа" неадекватні. Тому Україна в жодному разі не погодиться на те, що всередині країни буде розцінене не як перемога, а як капітуляція.
Голова Інституту Американістики, аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов своєю чергою назвав головну слабкість "плану Трампа".
"Україні не вистачає конкретики, як він збирається тиснути на Путіна, якщо той не захоче переговорів. Трамп виходить з аксіомою, що російський диктатор нібито хоче. Поки що це сумнівна теза. Поки що ми нічого не почули від Трампа з цього приводу, тому не можемо предметно розглядати план", - сказав він.
Експерт зазначив, що українській владі не так принципово, хто буде ініціатором переговорів. Головне - на яких умовах.
План Трампа
Чутки про так званий "план Трампа" щодо завершення війни в Україні поширилися ще у листопаді 2023 року.
"Я хочу, щоб усі перестали вмирати - росіяни та українці. І зроблю це за 24 години", - одного разу заявив Трамп.
Однак у своїх публічних обіцянках покласти край війні Трамп демонстративно приховує деталі того, як він вестиме переговори з лідерами Росії та України.
Вчора кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс поділився своїм баченням "плану Трампа", який, по суті, може означатиме капітуляцію України.
За його словами, план може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна тим часом повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
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