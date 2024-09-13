Эксперт назвал главное слабое место "плана Трампа" по завершению войны в Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет переговоров с Украиной. Однако пока это сомнительный тезис.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "План на скорую руку". Как Трамп хочет остановить войну в Украине и может ли это сработать .

Опрошенные РБК-Украина военные эксперты склоняются к тому, что озвученные кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венсом положения так называемого "плана Трампа" неадекватны. Поэтому Украина ни в коем случае не согласится с тем, что внутри страны будет расценено не как победа, а как капитуляция.

Глава Института Американистики, аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов в свою очередь назвал главную слабость "плана Трампа".

"Украине не хватает конкретики, как он собирается давить на Путина, если тот не захочет переговоров. Трамп выходит с аксиомой, что российский диктатор якобы хочет. Пока это сомнительный тезис. Пока мы ничего не услышали от Трампа на этот счет, поэтому не можем предметно рассматривать план", - сказал он.

Эксперт отметил, что украинским властям не так принципиально, кто будет инициатором переговоров. Главное - на каких условиях.