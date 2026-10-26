Експерт назвав, чим російська ракета "Філін" складна для ППО і як її збивати

Російська крилата ракета "Філін" - не імпровізація від бідності, а наслідок переходу ОПК РФ до модульності та уніфікації засобів ураження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис авіаційного експерта Анатолія Храпчинського.
За словами експерта, у медіапросторі появу ракети здебільшого сприйняли як чергову спробу РФ зліпити щось із пластику та китайської електроніки через дефіцит "серйозних" ракет. Храпчинський називає це спрощенням.
Він нагадує, що розробник "Філіна" - НПО "Молнія" - входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ). До неї належить і МКБ "Радуга", головне конструкторське бюро РФ із крилатих ракет. На думку експерта, це дає інженерам "Молнії" доступ до документації, результатів продувок в аеродинамічних трубах та агрегатної бази серійних ракет Х-59, Х-69, Х-101 і "Виробу 30".
Уніфікація, за його словами, стосується і ключових вузлів. Малорозмірний газотурбінний двигун R500 виробляє російське ТОВ "Рейнольдс". На попередній ракеті S8000 "Бандероль" стояв комерційний китайський двигун Swiwin. Храпчинський вважає R500 результатом реінжинірингу та локалізації збирання в РФ. Цей двигун, за його даними, встановлюється й на авіаційні ракети С-71М "Монохром" та С-71К "Ковер" від ДКБ "Сухого".
Блоки автоматичного управління від компанії "ПЛАЗ", за його словами, за розведенням плат і маркуванням уніфіковані з пізніми серіями БпЛА "Гарпія" та "Герань-2". Їх доповнюють 16-канальна антенна решітка "Комета" та китайська інерційна система.
Начинку та бойову частину "Герані" масою 50 або 100 кг перепакували у вузький фюзеляж із вуглепластику та склопластику з триметровим прямим крилом і 3D-друкованими силовими кронштейнами. Через високу аеродинамічну якість планера, пояснює експерт, вистачило легкого R500 для швидкості 800 км/год і дальності до 1200 км.
Експерт додає, що R500 не ставлять на реактивні "Герані" через широке трикутне крило з великим лобовим опором. Щоб розганяти його до 600 км/год, потрібна тяга 90-120 кгс.
Стратегічну мету розробки Храпчинський бачить у порятунку залишків авіації РФ та виснаженні української економіки та ППО. Він пов'язує це зі зростанням небойових втрат ПКС РФ через технічні відмови, зокрема падінням Ту-22М3 в Іркутській області та аваріями Су-30 і Су-34. Кожен виліт Ту-95МС для пуску Х-101, за його словами, спалює ресурс старого планера та двигунів НК-12, виробництво яких втрачено.
"Філін" також знімає залежність від аеродромів дальньої авіації. Ракета стартує зі звичайної мобільної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача, що дозволяє працювати з прикордонних районів. Експерт вважає, що в поєднанні з повітряними mesh-мережами та базовими станціями у Білорусі як північним ретрансляційним коридором це дає РФ інструмент для глибоких ударів по західних областях із мінімальним часом попередження.
За оцінкою Храпчинського, ефективна площа розсіювання композитного корпусу становить соті частки квадратного метра. Разом зі швидкістю понад 200 м/с це скорочує вікно реакції наземної ППО після виходу цілі з-за радіогоризонту до 60-90 секунд.
Крім того, "Комета" може формувати до 15 незалежних "нулів" діаграми спрямованості й відсікати поодинокі точки локального РЕБ. Півторахвилинний проліт зони подавлення компенсується інерційною системою та фільтрами, що ігнорують примітивний спуфінг. Тож ракету складно збити кулеметом із пікапа чи наздогнати квадрокоптером, а збивати її дефіцитними західними зенітними ракетами економічно невигідно.
Відповіддю, на його думку, має стати ешелонована мережоцентрична система ППО за принципом Sensor Fusion і концепцією розподіленого перехоплення:
Храпчинський наголошує, що завдання України - автоматизувати контур власної ППО швидше, ніж російський конвеєр вийде на проєктну потужність.
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Росіяни наприкінці літа почали атакувати Україну новою крилатою ракетою "Філін". У ГУР розкрили її ключові характеристики і опублікували на порталі War&Sanctions інтерактивну 3D-модель, складові та електронну компонентну базу ракети. У відомстві зазначили, що "Філін" АТ "НПО "Молнія" продовжує тенденцію російського ВПК до розробки недорогих засобів повітряного нападу з реактивною тягою та наземним пуском.
За даними ГУР, ракета має композитний фюзеляж довжиною 3,5 метра та розмах крил 3 метри, а окремі елементи виготовлені за технологією 3D-друку. Заявлена противником максимальна швидкість - 800 км/год, дальність - до 1200 км.
Існують версії з бойовою частиною 50 і 100 кг, пуск здійснюється з наземної установки за допомогою порохового прискорювача. Бортове обладнання виробляє ТОВ "ПЛАЗ", яке також задіяне у виробництві БпЛА "Гарпія", а двигун R500 російського ТОВ "Рейнольдс" раніше ідентифікували в ракеті С-71К "Ковер".