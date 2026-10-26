Эксперт назвал, чем российская ракета "Филин" сложна для ПВО и как ее сбивать

Российская крылатая ракета "Филин" - не импровизация от бедности, а следствие перехода ОПК РФ к модульности и унификации средств поражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиационного эксперта Анатолия Храпчинского.
По словам эксперта, в медиапространстве появление ракеты в большинстве своем восприняли как очередную попытку РФ слепить что-то из пластика и китайской электроники из-за дефицита "серьезных" ракет. Храпчинский называет это упрощением.
Он напоминает, что разработчик "Филина" - НПО "Молния" - входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). К ней относится и МКБ "Радуга", главное конструкторское бюро РФ по крылатым ракетам. По мнению эксперта, это дает инженерам "Молнии" доступ к документации, результатам продувок в аэродинамических трубах и агрегатной базе серийных ракет Х-59, Х-69, Х-101 и "Изделия 30".
Унификация, по его словам, касается и ключевых узлов. Малоразмерный газотурбинный двигатель R500 производит российское ООО "Рейнольдс". На предыдущей ракете S8000 Бандероль стоял коммерческий китайский двигатель Swiwin. Храпчинский считает R500 результатом реинжиниринга и локализации сбора в РФ. Этот двигатель, по его данным, устанавливается и на авиационные ракеты С-71М "Монохром" и С-71К "Ковер" от ДКБ "Сухого".
Блоки автоматического управления от компании "ПЛАЗ", по его словам, по разведению плат и маркировке унифицированы с поздними сериями БПЛА "Гарпия" и "Герань-2". Их дополняют 16-канальная антенная решетка "Комета" и китайская инерционная система.
Начинку и боевую часть "Герани" массой 50 или 100 кг перепаковали в узкий фюзеляж из углепластика и стеклопластика с трехметровым прямым крылом и 3D-печатными силовыми кронштейнами. Из-за высокого аэродинамического качества планера, объясняет эксперт, хватило легкого R500 для скорости 800 км/ч и дальности до 1200 км.
Эксперт добавляет, что R500 не ставят на реактивные "Герани" из-за широкого треугольного крыла с большим лобовым сопротивлением. Чтобы разгонять его до 600 км/ч, нужна тяга 90-120 кгс.
Стратегическую цель разработки Храпчинский видит в спасении остатков авиации РФ и истощении украинской экономики и ПВО. Он связывает это с ростом небоевых потерь ПКС РФ из-за технических отказов, в том числе падением Ту-22М3 в Иркутской области и авариями Су-30 и Су-34. Каждый вылет Ту-95МС для пуска Х-101, по его словам, сжигает ресурс старого планера и двигателей НК-12, производство которых потеряно.
"Филин" также снимает зависимость от аэродромов дальней авиации. Ракета стартует с обычной мобильной пусковой установки с помощью твердотопливного ускорителя, позволяющего работать из приграничных районов. Эксперт считает, что в сочетании с воздушными mesh-сетями и базовыми станциями в Беларуси как северным ретрансляционным коридором это дает РФ инструмент для глубоких ударов по западным областям с минимальным временем предупреждения.
По оценке Храпчинского, эффективная площадь рассеяния композитного корпуса составляет сотые части квадратного метра. Вместе со скоростью более 200 м/с это сокращает окно реакции наземной ПВО после выхода цели из-за радиогоризонта до 60-90 секунд.
Кроме того, "Комета" может формировать до 15 независимых "нулей" диаграммы направленности и отсекать единичные точки локального РЭБ. Полуминутный пролет зоны подавления компенсируется инерционной системой и фильтрами, игнорирующими примитивный спуфинг. Так что ракету сложно сбить пулеметом с пикапа или догнать квадрокоптером, а сбивать ее дефицитными западными зенитными ракетами экономически невыгодно.
Ответом, по его мнению, должна стать эшелонированная сетоцентрическая система ПВО по принципу Sensor Fusion и концепции распределенного перехвата:
Храпчинский отмечает, что задача Украины - автоматизировать контур собственной ПВО быстрее, чем российский конвейер выйдет на проектную мощность.
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Россияне в конце лета начали атаковать Украину новой крылатой ракетой "Филин". В ГУР раскрыли ее ключевые характеристики и опубликовали на портале War&Sanctions интерактивную 3D модель, составляющие и электронную компонентную базу ракеты. В ведомстве отметили, что Филин АО НПО Молния продолжает тенденцию российского ВПК к разработке недорогих средств воздушного нападения с реактивной тягой и наземным пуском.
По данным ГУР, ракета имеет композитный фюзеляж длиной 3,5 метра и размах крыльев в 3 метра, а отдельные элементы изготовлены по технологии 3D-печати. Заявленная противником максимальная скорость - 800 км/ч, дальность - до 1200 км.
Есть версии с боевой частью 50 и 100 кг, пуск осуществляется с наземной установки с помощью порохового ускорителя. Бортовое оборудование производит ООО "ПЛАЗ", также задействованное в производстве БпЛА "Гарпия", а двигатель R500 российского ООО "Рейнольдс" ранее идентифицировали в ракете С-71К "Ковер".