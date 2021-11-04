Эксперт назвала причины роста поддержки "Батькивщины" Тимошенко

"Всем же понятно: если вакцина бесплатна, почему не может быть бесплатных тестов? Тимошенко четко и понятно дает ответ: ПЦР-тесты должны быть бесплатными, нужно обеспечить кислородом больницы, прекратить сокращение койкомест. Эти конкретные предложения уменьшают антирейтинг и повышают рейтинг Тимошенко", - считает эксперт.

Последовательна и стойкая, по его убеждению, позиция лидера "Батькивщины" относительно бюджета. Фракция предлагала ряд правок, чтобы врачи были обеспечены достойной зарплатой, а больницы - оснащены необходимым оборудованием и медикаментами.

"У Тимошенко было четкое требование по коррупционному дорожному строительству передать 15 млрд грн на доплаты врачам, работающим с ковидными больными. А также предусмотреть в бюджете средства на закупку ключевых противовирусных препаратов, которые являются эффективными против ковида. Есть комплекс моментов, которые могут помочь бороться с пандемией, но мы видим упрямое нежелание Офиса президента решать эти вопросы", - констатировал эксперт.

Эксперт привел недавние результаты социсследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые показали, что в конце октября, за "слуг народа" проголосовали бы 18,3% определившихся с выбором, за ОПЗЖ - 17%, команду Тимошенко - 15,4 %, "Евросолидарность" - 15,1%.

"Еще недавно мы видели "слуг народа" лидерами, а теперь их результаты не сильно отличаются, в пределах погрешности, от других партий. И самое главное - сейчас они не имеют монобольшинства в обществе. Поэтому нужно формировать правительство национального спасения с привлечением компетентной патриотической оппозиции" , - резюмировал Константин Матвиенко.