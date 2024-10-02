Експерт назвала наслідки від створення Іраном ядерної зброї

Якщо Іран отримає ядерну зброю, це може призвести до краху режиму непоширення, а також бажання отримати "ядерну парасольку" в інших країн Близького Сходу.

Про це розповів старший політичний директор Центру контролю над озброєннями та нерозповсюдження (США) Джон Ерат в матеріалі РБК-Україна " За крок до прірви. Чи зможе Іран створити ядерну зброю та як це зупинити ".

"Іран поки що не має ядерної зброї, і важко здогадуватися, що може статися, якщо він піде на такий крок. Як мінімум, багато країн переглянуть свою безпеку, якщо держава, яка підтримує тероризм, почне розміщувати зброю масового знищення", - зазначає Ерат.

Тим часом Ізраїль не підтверджує й не спростовує те, що має він має ядерну зброю. Водночас отримання Іраном "ядерної парасольки" створить для Тель-Авів нові виклики, що зрештою, можливо, змусить його переглянути свою позицію.

У тому ж числі про ядерні амбіції заявляла Саудівська Аравія, яка є давнім антагоністом Ірану. Це може створити ситуацію на зразок ядерного стримування часів Холодної війни між США та СРСР. Схожим чином ядерна зброя дещо зменшила напругу між Індією та Пакистаном, чи навколо Північної Кореї вже в ХХІ столітті.

"Іран повинен зважити витрати (більша міжнародна ізоляція, подальші санкції, можлива регіональна гонка озброєнь) і те, яку ілюзорну безпеку він отримає від такої зброї. Країни, які співпрацюють з Іраном, включаючи Росію та Китай, повинні дати сигнал, що ядерна зброя є неприйнятною", - додав експерт.

Ядерні амбіції Ірану

Нагадаємо, що у 2015-му році Іран погодився обмежити ядерну програму в обмін на зменшення санкцій проти нього. Втім, вже у 2018-му тодішній президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп відмовився від угоди.

Питання створення Іраном ядерної зброї викликає занепокоєння у Заходу. В листопаді 2023-го ЗМІ писали, що Іран нібито має достатні запаси урану для створення трьох ядерних бомб.

Тим часом аналітикиня Одеського центру нерозповсюдження та роззброєння Валерія Гергієва розповіла, що сигналізуватиме про те, що Іран перебуває на фінішній прямій зі створення ядерної зброї.