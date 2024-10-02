Що передуватиме створенню Іраном ядерної зброї: відповідь експерта

Індикатором того, що Іран перебуває на фінішній прямій до створення ядерної зброї, стане успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Наразі ж Тегеран має лише ракети середньої дальності.

Вищезгадані ракети середньої дальності здатність досягти, наприклад, Ізраїль або ж навіть Європу.

"Якщо буде ядерна зброя, то це погано, але Іран зараз не може завдати удару по території США. Але якщо вже будуть ракетоносії, то це вже подвійна проблема. Іран зможе використовувати ядерну зброю як фактор стримування від нападу США. Тому йому краще створити спочатку засіб доставки, а потім саму боєголовку", - пояснила Гергієва.

Водночас й в цій сфері Іран має певні успіхи. Ще в часи шаха, до ісламської революції, Іран почав розвивати власну космічну програму. Попри санкції, починаючи з 2009-го, Тегеран успішно виводить на орбіту власні супутники й планує навіть відправити людину в космос.

Наразі найбільш перспективною у цьому питанні є двоступенева ракета на рідкому паливі Simorgh. В Ірані її описують, як призначену для розміщення супутників на низькій навколоземній орбіті.

Згідно зі звітом розвідувального співтовариства США за лютий 2024-го, робота Ірану над космічними ракетоносіями здатна скоротити термін виробництва міжконтинентальних балістичних ракет, оскільки в обидвох випадках використовуються ідентичні технології.

Ядерні амбіції Ірану

У 2015-му Іран, у рамках угоди, обмежив свою ядерну програму в обмін на зменшення економічних санкцій, втім, вже у 2018-му тодішній президент США Дональд Трамп відмовився від цього кроку.

На Заході наголошують, що Іран прагне створити ядерну зброю, хоча Тегеран заперечує це. В листопаді 2023-го ЗМі писали, що Іран нібито має достатні запаси урану для створення трьох ядерних бомб.