Эксперт назвала последствия от создания Ираном ядерного оружия

Если Иран получит ядерное оружие, это может привести к краху режима нераспространения, а также желанию получить «ядерный зонтик» у других стран Ближнего Востока.

Об этом рассказал старший политический директор Центра контроля над вооружениями и нераспространения (США) Джон Эрат в материале РБК-Украина " За шаг до пропасти. Сможет ли Иран создать ядерное оружие и как это остановить ".

"Иран пока не имеет ядерного оружия, и трудно догадываться, что может произойти, если он пойдет на такой шаг. Как минимум, многие страны пересмотрят свою безопасность, если государство, которое поддерживает терроризм, начнет размещать оружие массового уничтожения", - отмечает Эрат.

Между тем Израиль не подтверждает и не опровергает то, что он имеет ядерное оружие. В то же время получение Ираном "ядерного зонтика" создаст для Тель-Авива новые вызовы, что в конце концов, возможно, заставит его пересмотреть свою позицию.

В том же числе о ядерных амбициях заявляла Саудовская Аравия, которая является давним антагонистом Ирана. Это может создать ситуацию наподобие ядерного сдерживания времен Холодной войны между США и СССР. Похожим образом ядерное оружие несколько уменьшило напряжение между Индией и Пакистаном, или вокруг Северной Кореи уже в XXI веке.

"Иран должен взвесить расходы (большая международная изоляция, дальнейшие санкции, возможная региональная гонка вооружений) и то, какую иллюзорную безопасность он получит от такого оружия. Страны, которые сотрудничают с Ираном, включая Россию и Китай, должны дать сигнал, что ядерное оружие неприемлемо", - добавил эксперт.

Ядерные амбиции Ирана

Напомним, что в 2015-м году Иран согласился ограничить ядерную программу в обмен на уменьшение санкций против него. Впрочем, уже в 2018-м тогдашний президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп отказался от сделки.

Вопрос создания Ираном ядерного оружия вызывает беспокойство у Запада. В ноябре 2023-го СМИ писали, что Иран якобы имеет достаточные запасы урана для создания трех ядерных бомб.

Между тем аналитик Одесского центра нераспространения и разоружения Валерия Гергиева рассказала, что будет сигнализировать о том, что Иран находится на финишной прямой по созданию ядерного оружия.