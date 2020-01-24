Ретроспективное изменение "зеленых" тарифов преступление по отношению к инвесторам, - эксперт

Ретроспективный пересмотр "зеленых" тарифов является преступлением по отношению к инвесторам, и Украине придется дорого за это заплатить. Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Украина 24".

"Неизменность правил должна быть - принятый закон, принятые налоги, принятые тарифы. Не менять ретроспективно тарифы. Это преступление по отношении к инвесторам. Ретроспективное изменение тарифов – это просто из разряда анекдотов. Представьте, мы пошли в супермаркет, купили продуктов на неделю на 4 тысячи гривен. Дотащили эти пакеты до подъезда, и вдруг там стоят два амбала и говорят: давай еще тысячу. Вы что, грабители? Нет, у нас в супермаркете ретроспективно изменились цены. Вот это происходит, такой рэкет, - сказал Сазонов.

Политолог подчеркнул, что государство гарантировало инвесторам в возобновляемую энергетику стабильность условий работы до 2030 года, их изменение приведет к судебным искам и Украина вынуждена будет выплатить значительные компенсации по решениям судов.

"Люди уже вложились, посчитали бизнес-проекты, и им говорят: а теперь будет другая цена. Это как сели в карты играть, и вдруг поменяли правила в процессе в пользу раздающего. Так не делается. Это нарушение. И за него придется отвечать, конечно. В перспективе Украина, естественно, эти суды проиграет и выплатит все", - подчеркнул Сазонов.

Напомним, согласно законодательству Украины, сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне гарантировано до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников. Однако, ряд чиновников, в том числе глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКУ Андрей Герус, инициировали ретроспективное снижение "зеленых тарифов".

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект должен позволить государству соблюсти обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря 2019 года этот законопроект не нашел поддержки депутатов.