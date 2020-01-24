Ретроспективна зміна "зелених" тарифів злочин по відношенню до інвесторів, - експерт

Ретроспективний перегляд "зелених" тарифів є злочином по відношенню до інвесторів, і Україні доведеться дорого заплатити за це. Про це заявив політолог Кирило Сазонов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Незмінність правил повинна бути прийнятий закон, прийняті податки, прийняті тарифи. Не змінювати тарифи ретроспективно. Це злочин по відношенню до інвесторів. Ретроспективне зміна тарифів – це просто з розряду анекдотів. Уявіть, ми пішли в супермаркет, купили продуктів на тиждень на 4 тисячі гривень. Дотягли ці пакети до під'їзду, і раптом там стоять два амбали і кажуть: давай ще тисячу. Ви що, грабіжники? Ні, у нас в супермаркеті ретроспективно змінилися ціни. Ось це відбувається, такий рекет, - сказав Сазонов.

Політолог підкреслив, що держава гарантувала інвесторам у відновлювану енергетику стабільність умов роботи до 2030 року, їх зміна призведе до судових позовів і Україна змушена буде виплатити значні компенсації за рішеннями судів.

"Люди вже вклалися, порахували бізнес-проекти, і їм кажуть: а тепер буде інша ціна. Це як сіли в карти грати, і раптом змінили правила в процесі користь роздає. Так не робиться. Це порушення. І за нього доведеться відповідати, звичайно. В перспективі Україна, природно, ці суди програє і виплатить всі", - підкреслив Сазонов.

Нагадаємо, згідно з законодавством України, збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні гарантовано до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Проте, ряд чиновників, у тому числі голова комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКП Андрій Герус, ініціювали ретроспективне зниження "зелених тарифів".

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проект повинен дозволити державі виконати зобов'язання перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження виплат за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.

На засіданні Комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ 13 грудня 2019 року цей законопроект не знайшов підтримки депутатів.