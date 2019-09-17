Эксперт назвал преимущества проверки чиновников на детекторе лжи

Фото: Максим Карижский (apostrophe.ua)

По мнению эксперта, для предотвращения коррупции в стране нужно ликвидировать ее предпосылки

Проверка чиновников на детекторе лжи при приеме на должность эффективнее, чем большое количество антикоррупционных органов. Такое мнение высказал политический эксперт Максим Карижский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Апострофу" под названием "Как Зеленскому планировать третий президентский срок"?.

"При входе на государственную должность каждый кандидат должен проходить детектор лжи, который поможет узнать его истинные мотивы и цели на государственном посту", - заявил политконсультант.

По мнению Карижского, это надежнее, чем нанять чиновника без предварительной проверки и затем плодить антикоррупционные органы для слежки за ним и за его расходами.

Он также отметил, что для предотвращения коррупции в стране нужно ликвидировать ее предпосылки.

"А именно, приватизировать все государственные активы и прекратить практику существования десятков программ размытой отраслевой помощи. Когда у государства нет крупных активов, то резко сужается число возможностей для коррупции", - сказал эксперт.

Напомним, Кабинет министров Украины намерен сменить руководство Фонда государственного имущества.

В январе Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации, которые должны быть проданы в этом году.

Как известно, Рада может отменить перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации.