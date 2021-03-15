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Эксперт назвал области, которые могут попасть в "красную" зону карантина

Автор: Ульяна Безпалько

В Украине Винницкая и Николаевская области находятся на грани попадания в "красную" зону карантина. В этих регионах превышен уровень госпитализации, а коэффициент новых случаев коронавируса близок к максимально допустимому значению.

Об сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, говорится в материале РБК-Украина "Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун".

"Еще в трех областях - Киевской, Львовской и Сумской - есть проблемы с коэффициентом выявления новых случаев: там проводят гораздо меньше тестов по сравнению со средним показателем по стране", - рассказал Ганиченко.

Он также добавил, что нестабильная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Тернопольской области.

"Потенциально проблемная - Тернопольская область. Она то отходит, то приближается к граничным показателям госпитализации и выявления новых случаев", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения КШЕ.

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют самые жесткие ограничения, "оранжевая" - зона риска, "желтая" - общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.

Напомним, в Виннице стремительно увеличивается заболеваемость коронавирусом. Поэтому власти приняли решение ввести в городе некоторые ограничения "красной" зоны карантина.

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