Эксперт назвал области, которые могут попасть в "красную" зону карантина

"Еще в трех областях - Киевской, Львовской и Сумской - есть проблемы с коэффициентом выявления новых случаев: там проводят гораздо меньше тестов по сравнению со средним показателем по стране", - рассказал Ганиченко.

Он также добавил, что нестабильная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Тернопольской области.

"Потенциально проблемная - Тернопольская область. Она то отходит, то приближается к граничным показателям госпитализации и выявления новых случаев", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения КШЕ.

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют самые жесткие ограничения, "оранжевая" - зона риска, "желтая" - общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.