Эксперт назвал области, которые могут попасть в "красную" зону карантина

В Украине Винницкая и Николаевская области находятся на грани попадания в "красную" зону карантина. В этих регионах превышен уровень госпитализации, а коэффициент новых случаев коронавируса близок к максимально допустимому значению.
Об сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, говорится в материале РБК-Украина "Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун".
"Еще в трех областях - Киевской, Львовской и Сумской - есть проблемы с коэффициентом выявления новых случаев: там проводят гораздо меньше тестов по сравнению со средним показателем по стране", - рассказал Ганиченко.
Он также добавил, что нестабильная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Тернопольской области.
"Потенциально проблемная - Тернопольская область. Она то отходит, то приближается к граничным показателям госпитализации и выявления новых случаев", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения КШЕ.
Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют самые жесткие ограничения, "оранжевая" - зона риска, "желтая" - общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.
Напомним, в Виннице стремительно увеличивается заболеваемость коронавирусом. Поэтому власти приняли решение ввести в городе некоторые ограничения "красной" зоны карантина.