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Експерт назвав області, які можуть потрапити в "червону" зону карантину

Автор: Уляна Безпалько

В Україні Вінницька та Миколаївська області знаходяться на межі потрапляння в "червону" зону карантину. У цих регіонах перевищено рівень госпіталізації, а коефіцієнт нових випадків коронавірусу близький до максимально допустимого значення.

Про це сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун".

"Ще у трьох областях - Київській, Львівській та Сумській - є проблеми з коефіцієнтом виявлення нових випадків: там проводять набагато менше тестів у порівнянні з середнім показником по країні", - розповів Ганіченко.

Він також додав, що нестабільна епідемічна ситуація спостерігається в Тернопільській області.

"Потенційно проблемна - Тернопільська область. Вона то відступає, то наближається до граничних показників госпіталізації та виявлення нових випадків", - сказав керівник Центру економіки охорони здоров КШЕ.

Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на зони. У "червоній" зоні діють найбільш жорсткі обмеження, "помаранчева" - зона ризику, "жовта" - загальні обмеження, а "зелена" дозволяє пом'якшити карантин.

Нагадаємо, у Вінниці стрімко збільшується захворюваність коронавірусом. Тому влада ухвалила рішення ввести в місті деякі обмеження "червоної" зони карантину.

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