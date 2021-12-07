Эксперт назвал "Батькивщину" единственной политсилой, разрабатывающей механизмы выхода из кризисов

"Некоторые сегодняшние политики, представляющие власть, заигрались в большую политику. Видимо, это объясняется недостатком опыта, профессионализма, компетентности. Пока они внутри страны решают, кто главнее и круче, ослабляется геополитический иммунитет страны. Игра "против всех" ни к чему хорошему не приведет", - считает Карасев.

По словам эксперта, на этом фоне качественно выделяется лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которую не интересуют политические игры, ведь все ее внимание сосредоточено на глубинном анализе текущей ситуации в стране и поиске путей преодоления кризисных явлений.

"Сегодня главный политик - это тот, кто умеет объединять, а не разъединять. Если весь правящий класс и вся страна будет находиться в ситуации разъединения, то добром это не завершится. Здесь очень важно то, чем занимается Юлия Тимошенко, которая предлагает с позиции профессионализма и компетентности решать злободневные и серьезные задачи в области энергетического сектора, там действительно нужно искать выходы из кризиса, потому что пока масштабного энергокризиса нет, но он может появиться, пока уголь идет, но это точечное не системное разрешение кризиса", - подчеркнул политолог.

Резюмируя, он отметил, что в стране растет спрос на профессионалов и компетентных людей во всех областях жизни, увеличивается запрос на настоящих государственников, а не псевдополитиков, рассматривающих политику как игру или демонстрацию собственной крутости.