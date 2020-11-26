Эксперт назвал партию Тимошенко единственной, которая формирует альтернативную повестку дня

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Общество переживает период разочарования в "новых лицах" и требует радикальных изменений в отношениях власти и гражданина. "Батькивщина" - единственная партия, которая сегодня формирует альтернативную повестку дня, в основе которого лежат суверенитет Украины и ее экономический национализм.

Об этом пишет политический эксперт Андрей Золотарев.

"Под конец года власть оказалась на пороге "внутриполитического дефолта". Опросы общественного мнения показывают, что "Слуги народа" потеряли лидерские позиции в оценках граждан - 65-75% убеждены, что страна движется в неверном направлении. Это коррелируется с результатами местных выборов, которые свидетельствуют, что 80% людей в оппозиции к политике власти. В условиях войны, эпидемии и социально-экономического кризиса это может привести к непоправимым последствиям", - предостерегает эксперт.

По его мнению, обществу нужен новый курс, новая стратегия развития, которую нынешняя власть предложить не может.

Соответствующим видением развития Украины, по мнению эксперта, документом, в котором детально расписана его реализация, может похвастаться сейчас разве что Юлия Тимошенко.

Вполне логично, что сегодня лидер "Батькивщины" делает ставку на объединение вокруг себя ответственные патриотические силы, которые отстаивают суверенитет Украины и экономический национализм.

"Интересно, что Тимошенко делает ставку не столько на центральных политиков, сколько на местные общины, что существенно укрепились в результате последних выборов. И это естественно, потому что по официальным результатам гонки, на первом месте по количеству депутатов "Слуга народа", на втором - "Батькивщина", которая, опережая ЕС и ОПЗЖ, стала первой среди оппозиционных сил", - добавил Золотарев.

Напомним, по окончательным данным, команда Тимошенко набрала 12.5% голосов и провела в советы по всей стране более 4500 депутатов, уступив лишь президентской партии, за которую проголосовали 17.5%.