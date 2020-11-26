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Експерт назвав партію Тимошенко єдиною, яка формує альтернативний порядок денний

Київ, Четвер 26 листопада 2020 13:02
Експерт назвав партію Тимошенко єдиною, яка формує альтернативний порядок денний
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Суспільство переживає період розчарування в "нових обличчях" і потребує радикальних змін у відносинах влади та громадянина. "Батьківщина" - єдина партія, яка сьогодні формує альтернативний порядок денний, в основі якого лежать суверенітет України та її економічний націоналізм.

Про це пише політичний експерт Андрій Золотарьов.

"Під кінець року влада опинилася на порозі "внутрішньополітичного дефолту". Опитування громадської думки показують, що "Слуги народу" втратили лідерські позиції в оцінках громадян - 65-75% переконані, що країна рухається у невірному напрямку. Це корелюється із результатами місцевих виборів, які свідчать, що 80% людей в опозиції до політики влади. В умовах війни, епідемії та соціально-економічної кризи це може призвести до непоправних наслідків", - застерігає експерт.

На його думку, суспільству потрібен новий курс - нова стратегія розвитку, яку нинішня влада запропонувати не може.

Відповідним баченням розвитку України, на думку експерта, та документом, у якому детально розписана його реалізація, може похвалитися нині хіба Юлія Тимошенко.

Цілком логічно, що сьогодні лідер "Батьківщини" робить ставку на гуртування навколо себе відповідальні патріотичні сили, які відстоюють суверенітет України та економічний націоналізм.

"Цікаво, що Тимошенко робить ставку не стільки на центральних політиків, скільки на місцеві громади, що суттєво зміцнилися в результаті останніх виборів. І це природно, бо за офіційними результатами перегонів, на першому місці за кількістю депутатів "Слуга народу", на другому - "Батьківщина", яка, випереджаючи ЄС та ОПЗЖ, стала першою серед опозиційних сил", - додав Золотарьов.

Нагадаємо, за остаточними даними, команда Тимошенко набрала 12.5% голосів та провела до рад по всій країні понад 4500 депутатів, поступившись лише президентській партії, за яку проголосували 17.5%.

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