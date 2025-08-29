Експерт нагадав про зв’язки Порошенка з УПЦ МП після його заяви щодо заборони церкви

Заява лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка про необхідність заборонити УПЦ МП суперечить його власній позиції. Політик багато років був пов’язаний саме з московським патріархатом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Петра Олещука.
"Петро Порошенко відчув вдалий політичний момент і відкрито виступив проти своїх. Він вийшов з неочікуваною заявою: "УПЦ Московського патріархату має бути визнана тим, чим вона є насправді - структурою Російської православної церкви, яка діє в інтересах країни-агресорки". Як тут не згадати прислів’я про те, що голосніше всіх "лови злодія!" кричить сам злодій", - зазначає Петро Олещук.
З його словами Порошенко завдяки приналежності до УПЦ МП просувався політичною кар’єрою.
"І Янукович, і Азаров - колишні керівники Порошенка (працював в їх урядах міністром) - вдавали із себе глибоко віруючих людей, водили дружбу з головним попом московії Кірілом і колекціонували ікони. Тому Порошенко і служив в московській церкві для особистої кар’єри. У його архівах є спільні фото з очільниками МП, а в інтернеті - зображення, де він у церковному вбранні несе ікону. Це ще раз доводить, що для Порошенка віра завжди була інструментом політичної кар’єри", - пише Олещук.
Експерт нагадав також історію з Вадимом Новинським - відомим лобістом московського патріархату, який отримав український паспорт за поданням Порошенка.
У документі, який опублікував експерт, Петро Порошенко звертається до на той момент президента Януковича та просить надати Новинському громадянство України.
При цьому, політик перелічує заслуги цього російського олігарха перед Україною, які полягають у відновленні храмів московського патріархату.
