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Експерт про надводні дрони: це game changer, але Україні все одно потрібен флот

Фото: експерт заявив, що Україні потрібен флот, незважаючи на надводні дрони (ssu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Українські надводні дрони, які вже неодноразово били по російських кораблях, змінили правила гри. Але потреба у власному флоті залишається.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військово-морський експерт Defence Express Володимир Заблоцький.

За його словами, надводні дрони вплинули на правила гри і стали game changer (поворотним моментом), оскільки Україна змогла знищити частину флоту росіян та відігнати кораблі від Криму. Але це не означає, що нашій країні не потрібний флот.

"Україна грає асиметрично і виграє. Проте жодні дрони не замінять корабель, є завдання, які їм не під силу. Це лише зброя як торпеда, бомба або ракета. Десант висадити вони не можуть", - зазначив Заблоцький.

Також, за його словами, дрони не зможуть піти у далекі води, наприклад, у Середземне море, де діють флоти майбутніх союзників України по Північноатлантичному альянсу.

Українські надводні дрони

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни з Росією Україна створила власні надводні дрони Magura та Sea baby. Вони вже неодноразово проявляли себе у знищенні російських кораблів.

Наші захисники за допомогою безпілотників змогли знищити та пошкодити понад третину Чорноморського флоту РФ.

Більш детально про такі дрони - у матеріалі РБК-Україна.

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